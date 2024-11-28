"من التسريب إلى النيابة".. القصة الكاملة لأزمة إبراهيم فايق ومحمد عادل

كتب - يوسف محمد:

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق، تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد الحكم محمد عادل، يتهمه فيه بالسب والقذف والتشهير أيضاً.

وكتب فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "‏اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية، تقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام، ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، ادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، ذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج".

وأضاف: "‏تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها، بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفار في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية".

واختتم فايق تصريحاته: "‏وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد".

وبدأت أزمة الإعلامي إبراهيم فايق والحكم الدولي محمد عادل، حينما قام فايق، بإذاعة تسريب لحديث محمد عادل مع طاقم تحكيم غرفة "الفار"، خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في بطولة الدوري المصري، والتي شهدت جدلا تحكيميا كبيراً، بعد احتساب عادل لثلاثة ركلات جزاء في هذا اللقاء.

ولم تتوقف الأزمة عند تسريب محادثة الفار، خلال برنامج الكورة مع فايق، الذي يقدمه إبراهيم فايق، عبر قناة "إم بي سي مصر"، بل وصل الأمر إلى ساحات القضاء، حيث قام الحكم محمد عادل في أوائل شهر نوفمبر الجاري، بتقديم عدة بلاغات ضد إبراهيم فايق، بسبب التسريب الصوتي الذي ظهر خلال برنامجه.

وكان المحامي أحمد العدوي، قال محامي الحكم محمد عادل، في تصريحات خاصة لمصراوي من قبل: "المقطع الصوتي المسرب ليس كاملا، ومشكلتنا ليست في الكلام المسرب، بل في الغرض من التسريب محاولة ظهوره بشكل مسيء، وأن محمد عادل قام بتغيير كلامه".

كما اتهم العدوي طرفا لم يسمه بـ"فبركة أجزاء من المقطع الصوتي بالتعديل عليه والإضافة".

وتابع: "عربة الفار تكون في معزل عن الملعب، وظهر في المقطع الصوتي ضوضاء وصوت سيارات، كما أن التوقيت الذي توقفت فيه في المباراة ولغة الشفاه تختلف عن التسجيل".

وأكد إبراهيم فايق في وقت سابق، على أن التسريب الصوتي صحيح وليس مفبرك كما أشار محمد عادل ومحاميه، حيث كتب فايق عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك في 7 نوفمبر الجاري: ""بعد التحية، أنا عارف وانت عارف ومصر كلها عارفه انه صوتك، فيا ألف اهلاً وسهلاً".

وأكمل: "وأضاف:"ومن هذا المنطلق وبعد سلسلة من المهاترات المستمرة على مدار الساعات الماضية، أُعلن أنني قد وَكَلَت مكتب الأستاذ/ أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض لكي يقوم بتقديم بلاغات ضد محامي الحكم/ محمد عادل بعد تجاوزه بالسب والتشهير وما ذكره من أمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد وكذلك أيضاً حديثه باستصداره احكاماً مسبقة ضدي".

واستمعت النيابة العامة اليوم الخميس، لأقول الإعلامي إبراهيم فايق، في البلاغ المقدم من الحكم "محمد عادل" بواقعة التسريب الصوتي لحكم الـ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال الحكم الدولي محمد عادل، الذي قام بتقديم البلاغ.

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