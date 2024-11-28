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أول رد فعل لكهربا بعد إعلان عقوبة إمام عاشور رسميًا

07:19 م الخميس 28 نوفمبر 2024

محمود كهربا

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كتبت - نهى خورشيد

نشر محمود عبدالرزاق كهربا لاعب الفريق الأول الأهلي، تعليق بعد إعلان توقيع عقوبة على زميله إمام عاشور.

وأعاد كهربا عبر الاستوري الخاصة بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشر منشور:"لا… لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً".

وأعلن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، قبل قليل تغريم إمام عاشور مليون جنيه، بعدما دخل في مشادة مع محمد الشناوي عقب لقاء ستاد أبيدجان.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على ستاد أبيدجان برباعية مقابل هدفين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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محمود عبدالرزاق كهربا الأهلي إمام عاشور إنستجرام كهربا
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