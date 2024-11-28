لاعب الزمالك يوجه رسالة للجماهير بعد الفوز على بلاك بولز

كتب - محمد خيري:

أعرب أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بمساعدة فريقه في الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

وقال إيشو صاحب الهدف الأول: "سعيد بالفوز وبالهدف الذي سجلته، وذلك سيكون دافعاً لي من أجل مواصلة التألق مع الفريق في الفترة المقبلة".

وأضاف قائلاً: "البداية لم تكن جيدة بشأن المستوى الفني ولكن نجحنا في الفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم إيشو تصريحاته قائلاً: "افتقدنا اليوم جماهير الزمالك التي نلعب من أجلها، خاصة وأنها الداعم الأول للفريق".

أقرأ أيضاً:

"متزعلوش على كرة العارضة النهاردة".. حسين الشحات يستعيد ذكريات القاضية

نجم الأهلي السابق: سعيد للغاية بعدم مشاركة إمام عاشور أمام استاد أبيدجان