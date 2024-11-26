لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

مصر - شباب

1 0
18:00

تونس - الشباب

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

4 2
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

5 1
18:00

ساجرادا اسبيرانسا

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

لايبزيج

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

فينورد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

خالد الغندور يوجه رسالة إلى النادي الأهلي

07:08 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

خالد الغندور

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تمنى خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الفوز للنادي الأهلي، في المباراة التي تجمعه باستاد أبيدجان الإيفواري الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة اليوم و يكسب 3 صفر إن شاء الله".

ويتقدم الأهلي على استاد أبيدجان، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، وسجل أهداف الأهلي محمود كهربا وأفشة وحسين الشحات.

خالد الغندور يوجه رسالة إلى النادي الأهلي

اقرأ أيضًا:

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا.. التشكيل الرسمي

خالد الغندور خالد الغندور يوجه رسالة للأهلي خالد الغندور يتمنى الفوز للأهلي دوري أبطال أفريقيا خال الغندور على فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد غياب 232 يوما.. كهربا يعود للتسجيل مع الأهلي

إعلان

إعلان

عاجل| مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان