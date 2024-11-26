خالد الغندور يوجه رسالة إلى النادي الأهلي

كتبت-هند عواد:

تمنى خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الفوز للنادي الأهلي، في المباراة التي تجمعه باستاد أبيدجان الإيفواري الآن، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة اليوم و يكسب 3 صفر إن شاء الله".

ويتقدم الأهلي على استاد أبيدجان، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي، وسجل أهداف الأهلي محمود كهربا وأفشة وحسين الشحات.

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