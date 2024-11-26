جوميز يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة بلاك بولز

طوق نجاة وحيد.. ماذا يفعل كولر للهروب من مأزق "أبو علي" في مواجهة

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران بناء على تعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وسوف يضع البرتغالي جوزيه جوميز، اللمسات النهائية على خطة الأبيض، المناسبة لمواجهة بطل موزمبيق، خلال المران الختامي، بناء على دراسته للخصم ومشاهدة آخر مبارياته.

وعقب المران سيختار جوميز قائمة الفريق التي ستخوض المباراة للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي.