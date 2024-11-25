5 غيابات بقائمة بيراميدز لمباراة ساجرادا الأنجولي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بيراميدز القائمة التي اختارها المدير الفني الكرواتي لفريقه كرونسلاف يورتشيتش مواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي.

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره ساجرادا عند السادسة من مساء يوم غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتشهد القائمة غياب 5 لاعبين وهم: أحمد سامي وبلاتي توريه وأسامة جلال ومحمود دونجا بسبب الإصابة، وصديق إيجولا لعدم قيدهم بالقائمة.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة ساجرادا كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - رمضان صبحي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - يوسف أوباما - دودو الجباس.

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