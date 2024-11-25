انطلاق ماراثون سكان مشروعات طلعت مصطفى للدراجات من سيليا

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من ماراثون الدراجات الذي تنظمه مجموعة طلعت مصطفى لسكان مشروعاتها تشجيعاً لممارسة الرياضة. وانطلق الماراثون من سيليا - أول مشروع سكني ينبض بالحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة - وشارك فيه مئات المتسابقين من مختلف الفئات العمرية ، وسط المسطحات الخضراء والهواء النقي والأجواء الطبيعية التي تتميز بها سيليا ومختلف مشروعات طلعت مصطفى لتجعلها من أفضل الأماكن لممارسة الرياضة في مصر. ومن المقرر انطلاق المرحلة الثانية والثالثة من ماراثون الدراجات خلال الأسابيع القادمة في كل من الرحاب ومدينتي .



ويشهد مشروع سيليا أعمال تطوير بشكل مستمر في كافة مناحي الحياة ، ويتميز بتوافر مختلف الخدمات لتلبية احتياجات السكان اليومية، والتي تضم مركزاً للخدمات التجارية المتنوعة وخدمات طبية ومسجد، ونادي رياضي يضم عددا كبيرا من الملاعب لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية وحمامات سباحة ومبنى اجتماعي، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة في سيليا لراحة السكان، منها خط أتوبيسات يربط سيليا بمدينتي.



وتعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع في أحد أكثر المواقع تميزًا في العاصمة الجديدة في قلب النهر الأخضر. وتعد منطقة " The Village " الأكثر تميزًا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متنوعة مع إطلالة ساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.



ويتميز مشروع "سيليا" بتصميم عالمي وضعته شركة HHCP - التي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصميم المدن- ويضم المشروع مناطق للعمارات وأخرى للفيلات تتوسطهما مسطحات خضراء لإتاحة أكبر قدر ممكن من متعة التنزه والراحة للسكان في الهواء الطلق، الأمر الذي يعزز نمط الحياة الصحي والعصري وعناصر التنمية المستدامة التي تنتهجها المجموعة في كافة مشروعاتها.