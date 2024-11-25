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"ما اكتشفتش غيره ليه؟".. الطيب يوجه رسالة نارية بسبب صلاح ومرموش وزيزو

02:11 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
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    صلاح ومرموش
  • عرض 7 صورة
    صلاح ومرموش وعبد المنعم وسام مرسي
  • عرض 7 صورة
    صلاح ومرموش وعبد المنعم وسام مرسي
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    محمد صلاح ومرموش
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    مرموش وصلاح ومصطفى محمد
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    عمر مرموش ومحمد صلاح مع منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة قوية، بعد تألق الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو، خلال الفترة الماضية.

وكتب "الطيب" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل ما محمد صلاح يجيب جولين ويبدع كل ما يطلعلك كذا واحد يقولك أنا اللي اكتشفته، أنا اللي طوّرته، أنا قولت ده هيبقى لاعب عظيم".

أكمل: "طيب يا سيدي إحنا بلد عددها 120 مليون نصفهم بيلعبوا كورة ما اكتشفتش غيره ليه؟؟".

أضاف: "مرموش اللي صناعة وادى دجلة وسافر أوروبا من غير ما حد يعرف، صناعة مين واكتشاف مين؟؟؟ .. المهم أن صلاح ومرموش مفيش زيهم".

وأوضح: "زى ما زيزو الأفضل في مصر وأفريقيا هو اكتشاف الزمالك ومن قبله خريج معمل تفريخ وادي دجلة اللي ما فيش زيّه عموما الباقي كويسين لكن هذا الثلاثي مختلف عن كل الآخرين ثلاثي من ذهب".

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