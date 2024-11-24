مصدر يكشف حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانضمام إلى الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر مقرب من بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تعاقد اقتراب اللاعب من الانضمام للزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من قبل نادي الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم يحدث تواصل بين بيرسي تاو وأي من مسؤولين الزمالك، للتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة".

وأضاف: "اللاعب مستمر بشكل طبيعي، مع النادي الأهلي بشكل طبيعي حتى الآن".

وينتهى عقد بيرسي تاو رفقة النادي الأهلي، في يونيو 2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

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