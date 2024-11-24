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قبل بداية المشوار الأفريقي.. استاد القاهرة يزف بشرى سارة للقطبين رسميا

04:26 م الأحد 24 نوفمبر 2024
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    حضور جماهيري قليل قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي (2)
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    حضور جماهيري قليل قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي (3)
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    جماهير الأهلي والزمالك
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    صورة أرشيفية لجماهير الأهلي والزمالك
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    جماهير الأهلي والزمالك
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    جماهير الاهلى والزمالك
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك
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    جمهور الأهلي والزمالك
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كتب- محمد خيري:

أعلن استاد القاهرة، استضافة مباريات فريقي، الأهلي والزمالك، المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقي، بشكل رسمي.

وشهدت الفترة الماضية، توفق خوض المباريات على استاد القاهرة، نظرا لأعمال الصيانة بالملعب.

وكتبت الصفحة الرسمية لهيئة ستاد القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يستضيف استاد القاهرة مباراتى، الأهلي ضد استاد أبيدجان الايفواري بدورى أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم، والزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي بكأس الكونفيدرالية يوم الأربعاء".

وخاض فريقي الأهلي والزمالك المباريات الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد السلام، لحين العودة لاستاد القاهرة.

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