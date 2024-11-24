قبل بداية المشوار الأفريقي.. استاد القاهرة يزف بشرى سارة للقطبين رسميا

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

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كتب- محمد خيري:

أعلن استاد القاهرة، استضافة مباريات فريقي، الأهلي والزمالك، المقبلة، في بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقي، بشكل رسمي.

وشهدت الفترة الماضية، توفق خوض المباريات على استاد القاهرة، نظرا لأعمال الصيانة بالملعب.

وكتبت الصفحة الرسمية لهيئة ستاد القاهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يستضيف استاد القاهرة مباراتى، الأهلي ضد استاد أبيدجان الايفواري بدورى أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء القادم، والزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي بكأس الكونفيدرالية يوم الأربعاء".

وخاض فريقي الأهلي والزمالك المباريات الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب استاد السلام، لحين العودة لاستاد القاهرة.

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