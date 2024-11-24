زيزو يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام بطل موزمبيق

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعود أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، للتشكيل الأساسي، في مواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز بطل موزمبيق، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وشارك أحمد زيزو، أمس مع الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي، ولكن بديلا في الشوط الثاني، نظرا لعودته من الإصابة، وخوف الجهاز الفني من تجددها مرة أخرى، على أن يعود للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة بشكل طبيعي.

وأكد جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، عقب المباراة، أنه فضل مشاركة زيزو، في 45 دقيقة فقط، من المباراة، لعدم تفاقم الإصابة.

وخسر الزمالك، أمس أمام المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الجولة الثالثة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

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