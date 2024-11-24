لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

بتروجيت

الدوري الإنجليزي

ساوثامبتون

- -
16:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس

- -
19:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

زيزو يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام بطل موزمبيق

02:26 م الأحد 24 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو يرفع كأس السوبر الأفريقي 2024
  • عرض 9 صورة
    زيزو (1)
  • عرض 9 صورة
    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2019
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أحمد سيد زيزو نجم الزمالك
  • عرض 9 صورة
    زيزو وحسين لبيب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

تقرر أن يعود أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، للتشكيل الأساسي، في مواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز بطل موزمبيق، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وشارك أحمد زيزو، أمس مع الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي، ولكن بديلا في الشوط الثاني، نظرا لعودته من الإصابة، وخوف الجهاز الفني من تجددها مرة أخرى، على أن يعود للمشاركة أساسيا في المباراة المقبلة بشكل طبيعي.

وأكد جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض، عقب المباراة، أنه فضل مشاركة زيزو، في 45 دقيقة فقط، من المباراة، لعدم تفاقم الإصابة.

وخسر الزمالك، أمس أمام المصري البورسعيدي، بهدف دون رد، في بطولة الدوري المصري الممتاز، الجولة الثالثة، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

اقرأ أيضا:

"سبنا عبدالله السعيد عشان كدا".. عبدالحفيظ يثير الجدل بشأن تجديد عقد زيزو

"كارثة لو جوميز موافق".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق بعد الخسارة

زيزو الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رسميًا.. غياب محمد عبد المنعم عن مباراة نيس و ستراسبورج

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية