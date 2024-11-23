هدف المصري البورسعيدي الأول في مرمى الزمالك (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

نجح محمد الشامي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالمصري البورسعيدي، في إحراز هدف فريقه الأول في مرمى الزمالك، في اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً.

وأحرز محمد الشامي، هدف تقدم المصري البورسعيدي، في مرمى الفارس الأبيض في الدقيقة 2+45 من زمن الشوط الأول.

ويلاقي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي حالياً، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول بين الزمالك والمصري البورسعيدي، بتقدم الفريق البورسعيدي بهدف دون مقابل.

جوووووول⚽🔥.. محمد الشامي يسجل الهدف الأول للمصري بعد خطأ مشترك بين عواد ودفاع الزمالك💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/4VPxZmkLN9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024



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