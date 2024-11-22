بيراميدز يتصدر الدوري مؤقتًا بثلاثية أمام البنك الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تصدر فريق بيراميدز مؤقتًا جدول ترتيب الدوري المصري 2024/2025 بعدما نجح في تحويل تأخره بهدف لفوز بثلاثية على نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتقدم البنك الأهلي بهدف سجله لاعبه محمد عبدالغني بالدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وردّ بيراميدز خلال الشوط الثاني بثلاثية سجلها كلًا من مصطفى فتحي بالدقيقة 50 وأوجولا بالدقيقتين 52 و 74.

ورفع الفوز رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 7 متصدراً جدول ترتيب الدوري مؤقتاً بفارق نقطة عن الأهلي والزمالك والاتحاد أصحاب المراكز من الثاني إلى الرابع المتبقي لهم مباراة الجولة الثالثة.

وتوقف رصيد البنك الأهلي بعد الخسارة عند نقطة في المركز 17 قبل الأخير.

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