افتتاح دور المجموعات.. الزمالك يستقبل بعثة فريق بلاك بولز في هذا الموعد

كتب - محمد القرش:

تصل بعثة فريق بلاك بولز بطل موزمبيق إلى القاهرة فجر يوم الاثنين المقبل، استعداداً لخوض مباراة الزمالك في الجولة الأولى من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يكون مسؤولو العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة بطل موزمبيق في مطار القاهرة الدولي.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيرى وبلاك بولز بطل موزمبيق.

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