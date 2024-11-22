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مالكه مصري.. لاعب ريال مدريد السابق يستثمر في فريق أمريكي

11:39 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
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    خوان ماتا مع مانشستر يونايتد
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    ماتا مع روني ومروان فلايني
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    ماتا ودي خيا
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    ماتا وتوريس في تشيلسي
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    خوان ماتا مع فابريجاس وراموس
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كتب - محمد القرش:

أعلن لاعب تشيلسي ومانشستر يونايتد السابق، خوان ماتا، الاستثمار في نادي سان دييجو إف سي الأمريكي.

ووفقا لنادي "سان دييجو" فإن ماتا هو أول لاعب كرة قدم دولي نشط يمتلك حصة ملكية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وينضم إلى ديفيد بيكهام باعتباره اللاعب الدولي الثاني الذي يشارك في ملكية الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وقال ماتا: "الانضمام إلى نادي سان دييجو لكرة القدم كشريك هو فرصة للمساعدة في بناء شيء مميز حقًا في مدينة ودوري يشهدان نموًا لا يصدق".

وعلق رئيس مجلس إدارة نادي سان دييجو لكرة القدم محمد منصور: "نحن سعداء للغاية بانضمام خوان ماتا إلى النادي كشريك، باعتباره أحد أنجح لاعبي كرة القدم في جيله، حيث فاز بكأس العالم وبطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا".

ويُعد رجل الأعمال المصري، محمد منصور، مالك النادي الأمريكي ورئيس مجلس إدارته.

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خوان ماتا رجل الأعمال محمد منصور الدوري الأمريكي نادي سان دييجو
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