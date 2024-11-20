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"بعد الحكم بخلعه".. القصة الكاملة لأزمة بيج رامي وزيجته الثانية

05:17 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    بيج رامي وزوجته الأولى
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    بيج رامي
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    بيج رامي من كواليس مستر إكس
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    بيج رامي
  • عرض 10 صورة
    بيج رامي
  • عرض 10 صورة
    بيج رامي
  • عرض 10 صورة
    بيج رامي
  • عرض 10 صورة
    بيج رامي
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كتبت-هند عواد:

عادت أزمات لاعب كمال الأجسام بيج رامي، للظهور مرة أخرى، بعدما قضت محكمة الأسرة في المنتزه بالإسكندرية بتطليق مي السنهورى منه، طلقة بائنة للخلع.

وترجع أزمات بيج رامي الزوجية، إلى نوفمبر 2021، حينما انتشرت صورة له من حفل زفاف، رفقة فتاة ترتدي فستان أبيض وتمسك بذراعه، وتبين بعدها زواجه من هذه الفتاة والتي تدعى مي السنهوري.

وتعرض بيج رامي للانتقادات واسعة في ذلك الوقت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كانت الزيجة الثانية له.

وتجنب بيج رامي التعليق على زواجه للمرة الثانية، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "لا أحد يعلم ظروف الآخرين، وأن يحكم عليهم، لم يخلقنا الله لنحاسب بعضنا البعض على أي شيء، كل شخص يتصرف والله هو من يحاسبنا.. هذا لا يعني أننا لا نرتكب الأخطاء، فنحن نخطئ أحيانا ونتصرف بصورة صحيحة أحيانا".

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