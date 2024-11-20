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"ليه الخناقة دي؟".. أحمد شوبير يعلق على ما حدث بين نجله ومحمد عواد

12:48 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي، أحمد شوبير، حقيقة وجود أزمة بين حراس مرمى منتخب مصر، عقب مشاركة نجله مصطفى، حارس مرمى الأهلي بشكل أساسي أمس مع الفراعنة أمام بتسوانا، على حساب محمد عواد حارس الزمالك.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي: "امبارح طلعت بوليكة كدا وبكل أسف أن عواد مرديش يسخن مع مصطفى شوبير وانتشرت الشائعة في كل حته".

أكمل: "الكلام مش حقيقي بالمرة، وبعض الصحفيين نشروا فيديوهات التسخين وكان الثلاث حراس مع بعض بشكل طبيعي، وعواد علاقته كويسة بشوبير، عكس ما يتردد".

وأوضح: "يا جماعة مش كل حاجه نحولها أهلي وزمالك، لأنهم مش في صراع هما في تنافس على البطولات، ومن حقك تشجع بانتمائك، لكن لما يكون الأمر مع منتخب مصر، لازم نحكم ضميرنا وعقلنا شوية".

وأتم تصريحاته: "الدنيا بردو قامت عشان مصطفى شوبير اللي هيلعب، ده المفروض كل الناس تساعده، وانا ديما بشيد بالمهدي وبعواد لكن ليه الخناقة اللي شغاله دي، ده في النهاية الفائدة تعود لمنتخبنا".

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أحمد شوبير محمد عواد منتخب مصر
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