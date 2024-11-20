لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

تونس

- -
18:00

مصر

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا

- -
21:00

المغرب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا- الشباب

- -
17:00

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

الجزائر - شباب

- -
20:00

المغرب - الشباب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

1 0
02:00

بيرو

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

1 1
02:45

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

"بعد التهديد بمنعهم".. ماذا قدم لاعبو الزمالك مع منتخب مصر؟

11:32 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر ضد بوتسوانا
  • عرض 16 صورة
    مصطفى شوبير مع منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (1)_
  • عرض 16 صورة
    مرموش في إحماءات منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (3)
  • عرض 16 صورة
    مصطفى محمد في إحماءات منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    مران منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا
  • عرض 16 صورة
    تدريبات منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

هدد نادي الزمالك، بمنع انضمام اللاعبين الدوليين، للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة المشاركة.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الفريق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيعرض على لجنة الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني للفريق، منع انضمام اللاعبين الدوليين خلال الفترة المقبلة بسبب عدم الاعتماد عليهم

وخاض المنتخب الوطني خلال المعسكً الماضي، مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، 2025، أمام منتخبي كاب فيردي وبتسوانا.

اللاعبون الدوليين من الزمالك في المنتخب

وتواجد خلال معسكر المنتخب الذي اختتم أمس الثلاثاء، خمس لاعبين من فريق الزمالك وهم: محمد عواد وحسام عبدالمجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

وشارك في مباراتي المنتخب، الأولى أمام كاب فيردي، محمد شحاتة في التشكيل الأساسي وخرج بعد 5 دقائق للإصابة، ونزل بدلا نبيل عماد دونجا، فقط.

وفي المباراة الثانية أمام بتسوانا، لعب ناصر ماهر بشكل أساسي، ولم يستبدل، بينما شارك حسام عبدالمجيد في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

اقرأ أيضا:

"بعد التهديد بمنعهم".. ماذا قدم لاعبو الزمالك مع منتخب مصر؟

منتخب مصر الزمالك جوميز دولي الزمالك أخبار الزمالك حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"7000 جنيه ونعتمد على التبرعات"..رئيس مركز شباب القزازين يوجه رسالة لاتحاد الكرة

إعلان

إعلان

طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أول ظهور لإمام عاشور داخل المحكمة لنظر معارضته على حبسه في واقعة المول
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية