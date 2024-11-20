"بعد التهديد بمنعهم".. ماذا قدم لاعبو الزمالك مع منتخب مصر؟

كتب- محمد خيري:

هدد نادي الزمالك، بمنع انضمام اللاعبين الدوليين، للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، بسبب قلة المشاركة.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، والمشرف العام على الفريق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه سيعرض على لجنة الكرة وجوزيه جوميز المدير الفني للفريق، منع انضمام اللاعبين الدوليين خلال الفترة المقبلة بسبب عدم الاعتماد عليهم

وخاض المنتخب الوطني خلال المعسكً الماضي، مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، 2025، أمام منتخبي كاب فيردي وبتسوانا.

اللاعبون الدوليين من الزمالك في المنتخب

وتواجد خلال معسكر المنتخب الذي اختتم أمس الثلاثاء، خمس لاعبين من فريق الزمالك وهم: محمد عواد وحسام عبدالمجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وناصر ماهر.

وشارك في مباراتي المنتخب، الأولى أمام كاب فيردي، محمد شحاتة في التشكيل الأساسي وخرج بعد 5 دقائق للإصابة، ونزل بدلا نبيل عماد دونجا، فقط.

وفي المباراة الثانية أمام بتسوانا، لعب ناصر ماهر بشكل أساسي، ولم يستبدل، بينما شارك حسام عبدالمجيد في الدقيقة 59 من زمن المباراة.

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