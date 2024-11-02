مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يوجه طلبًا عاجلاً لاتحاد الكرة

05:03 م السبت 02 نوفمبر 2024

شعار النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي إرساله خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة يطلب خلاله إسناد مسؤولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي يملك سيرة ذاتية تؤهلة لهذه المهمة.

وأوضح الأهلي، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن الأمر تم مناقشته مع اتحاد الكرة خلال اجتماع الأندية يوم 18 سبتمبر الماضي.

وطالب الأهلي، عبر البيان ذاته، بتوفير ما وصفه بـ "الأجواء الصحية" التي تُساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأوضح النادي الأهلي إلى أنه أشار خلال الخطاب ذاته إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعوا للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.

اقرأ أيضًا:


"مباخدش لف ودوران".. أحمد سليمان يكشف كيف يخطف صفقات من الأهلي

رد رسمي من الزمالك على عودة طارق حامد في يناير

النادي الأهلي الأهلي اتحاد الكرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
طبيب الزمالك يُعلن طبيعة إصابة زيزو ومدة غيابه

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)