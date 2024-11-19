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"325 مليون جنيه".. إمام عاشور يتلقى عرضا ضخما وهذا موقف الأهلي

10:17 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور وابنته في ملعب التتش
  • عرض 9 صورة
    اللاعب إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور لاعب النادي الأهلي
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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تلقي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا ضخما من الدوري التركي.

وقال شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "إمام عاشور تلقى عرضا قويا من الدوري التركي، وهذا لأنه لاعبا قويا، والعرض الذي تلقاه إعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليون و 500 ألف دولار، تقريبا 75 مليون جنيه مصر، مع بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين دولار، حوالي 250 مليون جنيه مصر".

وأضاف: "هذا يعني أن الأهلي إذا وافق سيحصل على 6 ملايين و500 ألف دولار، حوالي 325 مليون جنيه مصري، وفي الأساس الأهلي تعاقد معه مقابل 3 مليون دولار، ولكن الأهلي رفض مناقشة الأمر وقال إن إمام عاشور لاعبا مهما ولن نفرط فيه، وحاليا عقد اللاعب مع الفريق 16 مليون جنيه في العام، إضافة إلى 15 مليون جنيه من الإعلانات".

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إمام عاشور عرض تركي لإمام عاشور الأهلي مدحت شلبي
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