"325 مليون جنيه".. إمام عاشور يتلقى عرضا ضخما وهذا موقف الأهلي

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مدحت شلبي، تلقي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا ضخما من الدوري التركي.

وقال شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر: "إمام عاشور تلقى عرضا قويا من الدوري التركي، وهذا لأنه لاعبا قويا، والعرض الذي تلقاه إعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليون و 500 ألف دولار، تقريبا 75 مليون جنيه مصر، مع بند أحقية الشراء مقابل 5 ملايين دولار، حوالي 250 مليون جنيه مصر".

خاص (يا مساء الأنوار) الأهلي يرفض التفريط في إمام عاشور مقابل مبلغ خرافي.. ومدحت شلبي يعلق: مش مصدق ان عندنا لاعب يساوي هذا الرقم!!



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وأضاف: "هذا يعني أن الأهلي إذا وافق سيحصل على 6 ملايين و500 ألف دولار، حوالي 325 مليون جنيه مصري، وفي الأساس الأهلي تعاقد معه مقابل 3 مليون دولار، ولكن الأهلي رفض مناقشة الأمر وقال إن إمام عاشور لاعبا مهما ولن نفرط فيه، وحاليا عقد اللاعب مع الفريق 16 مليون جنيه في العام، إضافة إلى 15 مليون جنيه من الإعلانات".

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