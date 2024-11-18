"بعد أنباء رحيله".. تفاصيل جلسة جوميز مع كونراد ميشالاك

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كتب- محمد خيري:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع البولندي كونراد ميشالاك جناح الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

وحرص المدير الفني على تحفيز "ميشالاك"، خلال الجلسة وطالبه بالتركيز في التدريبات، ومنحه بعض التعليمات الخاصة بمركزه في الملعب.

كما طالب البرتغالي اللاعب ببذل قصارى جهده مع الفريق وأكد أنه من العناصر المهمة في صفوف الزمالك.

وكانت الفترة الماضية شهدت، أنباء عديدة عن طلب جوميز برحيل ميشالاك، وقطع إعارته، في ظل المستوى المتواضع الذي يقدمه، منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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