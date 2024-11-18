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منتخب مصر بزيه الأساسي أمام بتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا

03:13 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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    مران منتخب مصر قبل مواجهة بوتسوانا
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي_1
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    محمد صلاح ولاعبو منتخب مصر من مباراة كاب فيردي
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    احتفال لاعبو منتخب مصر من أخر مباراة جمعتهم بكاب فيردي
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
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    دكة منتخب مصر من مباراة كاب فيردي
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    تشكيل منتخب مصر في أخر مباراة جمعته بكاب فيردي
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كتب- محمد خيري:

أقيم منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها الخامسة مساء غداً الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأسفر الاجتماع، عن ارتداء المنتخب القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب بتسوانا القميص الأبيض في الأزرق .

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن منتخب مصر مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

جدير بالذكر، أن منتخب مصر تعادل في المباراة الماضية، مع نظيره كاب فيردي بهدف لكل فريق، في ظل تأهله بشكل رسمي إلى البطولة الأفريقية متصدرا للمجموعة.

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منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبتسوانا
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