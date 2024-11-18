"قد يندهش البعض".. مرتضى منصور يعزي جماهير الزمالك في هذا الفقيد

كتب- محمد خيري:

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، واجب العزاء في وفاة أحد مشجعي الأبيض.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المستشار مرتضى منصور يتقدم بخالص العزاء لأسرة واحد من جماهير نادي الزمالك الحقيقية العاشقة فعلا لنادينا العظيم هو المرحوم بإذن الله ‘براهيم فتحي أبو حمزة".

وأضاف: "وقد يندهش البعض في تعزيتي على صفحتي الشخصية لشخص بسيط غير مشهور ولم التقي به أبدا ولكنني اصدمهم بأن هذا المشجع قدرة عندي بكل المتزملكين من المشهورين".

وأتم: "وإن شاء الله يوم الجمعة سأتوجه إلى منزل أسرته بالمنصورة لتقديم واجب العزاء، ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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