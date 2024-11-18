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"قد يندهش البعض".. مرتضى منصور يعزي جماهير الزمالك في هذا الفقيد

02:02 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق 1
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور يصل عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 24 صورة
    المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور في عزاء إيهاب جلال
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
  • عرض 24 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 24 صورة
    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (30)
  • عرض 24 صورة
    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (27)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (29)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (28)
  • عرض 24 صورة
    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (15)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (17)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (18)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (10)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (19)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (2)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (22)
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    عزاء شقيقة المستشار مرتضى منصور (26)
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كتب- محمد خيري:

قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، واجب العزاء في وفاة أحد مشجعي الأبيض.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المستشار مرتضى منصور يتقدم بخالص العزاء لأسرة واحد من جماهير نادي الزمالك الحقيقية العاشقة فعلا لنادينا العظيم هو المرحوم بإذن الله ‘براهيم فتحي أبو حمزة".

وأضاف: "وقد يندهش البعض في تعزيتي على صفحتي الشخصية لشخص بسيط غير مشهور ولم التقي به أبدا ولكنني اصدمهم بأن هذا المشجع قدرة عندي بكل المتزملكين من المشهورين".

وأتم: "وإن شاء الله يوم الجمعة سأتوجه إلى منزل أسرته بالمنصورة لتقديم واجب العزاء، ربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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مرتضى منصور رئيس الزمالك نادي الزمالك مشجع الزمالك
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