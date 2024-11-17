الزمالك يصدر بيانا بشأن حريق منزل عضو مجلس النادي

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كتب - محمد القرش:

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن حريق منزل محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي.

وتمنى الزمالك في بيانه الشفاء العاجل لمحمد طارق، بعد أن توجه أعضاء المجلس إلى المستشفى.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الشفاء العاجل لمحمد طارق عضو مجلس الإدارة، بعد إصابته في حريق منزله اليوم.

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على زيارة محمد طارق في المستشفى للاطمئنان على حالته.

ويعرب مجلس إدارة القلعة البيضاء عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل لمحمد طارق.

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