الزمالك يعلن عودة نجمه للتدريبات استعداداً لمواجهة المصري

كتب - يوسف محمد:

شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الو، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز.

وجاءت مشاركة زيزو في التدريبات، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي والعلاجي، الذي كان يخضع له خلال الفترة الماضية، للتخلص من الإصابة التي كان يعاني منها وهي عبارة عن شد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية.

وظهر زيزو في الفقرة البدنية والتأهيلية التي أقيمت في المران الجماعي للفارس الأبيض، بالإضافة إلى مشاركته في تدريبات الكرة بشكل تدريجي، ضمن البرنامج الموضوع بالتنسيق بين الجهاز الفني والطبي.

وقام البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بمنح اللاعب العديد من التعليمات الفنية الخاصة، خلال المران الجماعي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية.

ويذكر أن الزمالك، كان قد تلقى الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، من فريق النصر الليبي، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي.