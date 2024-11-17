محامي حسين الشحات يكشف ما يتبقى للصلح النهائي مع محمد الشيبي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أشرف عبد العزيز محامي لاعب الأهلي حسين الشحات ماتبقى ليتم التصالح من جانبهم بصورة نهائية مع المحترف المغربي بصفوف بيراميدز محمد الشيبي.

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات لفضائية أم بي سي مصر، مساء السبت، أن ما تبقى للصلح بشكل نهائي هو عودة محمد الشيبي من بلاده؛ لإتمام الإجراءات القانونية للتصالح.

وأشار محامي حسين الشحات إلى أن التصالح بين اللاعبين تم بالفعل ولكن يتبقى الإجراءات القانونية فقط، مضيفًا:"حسين اعتذر أكثر من خمس مرات وأعتقد أن الصلح سيتم بدون مشاكل عقب عودة الشيبي".

وأتم عبدالعزيز تصريحاته بالتشديد على أن جميع اللاعبين أصدقاء خارج المستطيل الأخضر.

وشهد حفل دير جيست الذي أقيم اليوم السبت 9 نوفمبر، صُلح حسين الشحات مع الشيبي بعد أزمة كبيرة نشبت بينهما خلال إحدى المباريات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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