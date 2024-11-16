رد مثير للجدل من بيراميدز على أزمة لاعب الأهلي ومروان حمدي

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كتب - محمد القرش:

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في عالم كرة القدم اليوم السبت، بسبب ثنائي الأهلي وبيراميدز.

ونشر لاعب الأهلي، خالد عبد الفتاح، صورة له مع زميله السابق في نادي سموحة، من أجل تهنئته بعيد ميلاده الـ28.

وهاجم عدد من الجماهير، خالد عبد الفتاح، بسبب أزمة مروان حمدي مع الأهلي منذ أشهر والتي وجه فيها السباب لجماهير المارد الأحمر قبل أن يعتذر.

خالد عبد الفتاح يعتذر لجماهير الأهلي 🦅🔴 pic.twitter.com/T1ZuoQ4c3z — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 16, 2024

وبعدها بساعات (الساعة 6.44 مساء)، نشر المركز الإعلامي للنادي الأهلي اعتذار رسمي عن خالد عبد الفتاح لما نشره عبر حسابه بمنصة "إنستجرام".

وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت، نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز صورة لمروان حمدي مهاجم الفريق، مع وضع رموز تعبيرية (قلب أرزق وشبح أبيض).

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