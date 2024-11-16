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رد مثير للجدل من بيراميدز على أزمة لاعب الأهلي ومروان حمدي

10:16 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي (1)
  • عرض 15 صورة
    عمر كمال وخالد عبد الفتاح
  • عرض 15 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    هاني وعبد القادر وخالد عبد الفتاح
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي
  • عرض 15 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي
  • عرض 15 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب نادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي
  • عرض 15 صورة
    مروان حمدي لاعب المصري السابق
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كتب - محمد القرش:

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في عالم كرة القدم اليوم السبت، بسبب ثنائي الأهلي وبيراميدز.

ونشر لاعب الأهلي، خالد عبد الفتاح، صورة له مع زميله السابق في نادي سموحة، من أجل تهنئته بعيد ميلاده الـ28.

وهاجم عدد من الجماهير، خالد عبد الفتاح، بسبب أزمة مروان حمدي مع الأهلي منذ أشهر والتي وجه فيها السباب لجماهير المارد الأحمر قبل أن يعتذر.

وبعدها بساعات (الساعة 6.44 مساء)، نشر المركز الإعلامي للنادي الأهلي اعتذار رسمي عن خالد عبد الفتاح لما نشره عبر حسابه بمنصة "إنستجرام".

وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساء اليوم السبت، نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز صورة لمروان حمدي مهاجم الفريق، مع وضع رموز تعبيرية (قلب أرزق وشبح أبيض).

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