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6 صور لمحمد صلاح مع زوجته وابنتيهما في "الملاهي"

01:18 م السبت 16 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح وزوجته وابنته مكة
  • عرض 6 صورة
    ماجي زوجة محمد صلاح وابنتها كيان1
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح وابنته مكة
  • عرض 6 صورة
    كيان ابنة محمد صلاح
  • عرض 6 صورة
    ماجي زوجة محمد صلاح وابنتهما كيان
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كتبت-هند عواد:

استمتع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعطلته مع زوجته "ماجي" وابنتيهما مكة وكيان.

ونشر محمد صلاح صورا له مع زوجته وابنتيهما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد صلاح وزوجته وابنتيهما، في الصور، من داخل إحدى المدن الترفيهية "الملاهي".

وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر وكاب فيردي، مساء أمس، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفراعنة الحالي.

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A post shared by Mohamed Salah (@mosalah)

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محمد صلاح زوجة محمد صلاح محمد صلاح وزوجته
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