6 صور لمحمد صلاح مع زوجته وابنتيهما في "الملاهي"

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كتبت-هند عواد:

استمتع المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعطلته مع زوجته "ماجي" وابنتيهما مكة وكيان.

ونشر محمد صلاح صورا له مع زوجته وابنتيهما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد صلاح وزوجته وابنتيهما، في الصور، من داخل إحدى المدن الترفيهية "الملاهي".

وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر وكاب فيردي، مساء أمس، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك بعد غيابه عن معسكر الفراعنة الحالي.

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