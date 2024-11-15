قبل لاعب برشلونة.. 5 لاعبين رفضهم الأهلي والزمالك وانضموا لأندية كبرى

"تم تقديره ماديا".. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على تجديد تعاقده

كتبت-هند عواد:

شهدت الساعات الماضية، مفاجأة بشأن رفض الأهلي والزمالك التعاقد مع لاعب برشلونة الحالي الغاني ديفيد أودورو، إذ قال وكيل اللاعبين أحمد عرفة، إنه عرض اللاعب على الثنائي، لكنهما رفضا لتفضيلهما اللاعبين فوق السن.

ويعيد هذا التصريح الأذهان إلى العديد من الأسماء التي رفضها الأهلي والزمالك، وانتقلت بعدها إلى أندية كبرى، لعل أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي ذكر في لقاء تلفزيوني سابق، أن إدارة الزمالك رفضت ضمه، قبل احترافه

أيوب الكعبي – الزمالك

فشلت مفاوضات الزمالك للتعاقد مع المغربي أيوب الكعبي لاعب أولمبياكوس اليوناني، عام 2018، عندما كلف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وفدا للتفاوض مع اللاعب، لكن لم يكتمل الأمر بسبب تدخل نادي صيني بعرض كبير.

وبعد فسخ أيوب الكعبي تعاقده مع نادي فورتشن الصيني، دخل الزمالك على خط المفاوضات مرة أخرى، وقال مرتضى منصور آنذاك: "رفض اقتراح أحد وكلاء اللاعبين التعاقدَ مع المهاجم المغربي، نظرًا لامتلاك الزمالك عدة لاعبين في الهجوم".

مانوتشو – الأهلي

كاد أن ينتقل الشاب مانوتشو إلى الأهلي، ولكن النادي فضل المهاجم الأنجولي فلافيو بدلا منه، لينتقل الأول إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم هال سيتي وباناثينكيوس اليوناني ورايو فاييكانو الإسباني.

فيكتور أوسيمين – الزمالك

رشح أسطورة نيجيريا والزمالك السابق إيمانويل أمونيكي، فيكتور أوسيمين للنادي، أثناء توليه تدريب منتخب نيجيريا للناشئين في كأس العالم تشيلي 2015، لكن الزمالك رفض وضم الزامبي إيمانويل مايوكا، بدلا منه.

إيميريك أوباميانج – الأهلي

كان الجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم بروسيا دورتموند السابق، معروضا على الأهلي، لكن النادي رفض التعاقد معه، وأشارت تقارير صحفية إلى أن حسام البدري مدرب الفريق آنذاك، من رفض الأمر بداعي تواضع إمكانياته.

وخاض بعدها اللاعب رحلة احتراف، بدأت في ديجون الفرنسي ثم ميلان الإيطالي معاراً ثم موناكو وسانت اتيان الفرنسيين، بعدها انتقل إلى بروسيا دورتموند.

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