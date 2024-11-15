الأهلي يدرس عودة لاعبه المُعار.. ما التفاصيل؟

"أعلى عائد مادي في تاريخ الكرة المصرية ".. سليمان يتحدث عن مباراة

"تم تقديره ماديا".. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على تجديد تعاقده

كتب - محمد القرش:

يدرس النادي الأهلي إمكانية عودة مدافع الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، أحمد عابدين، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي "لمصراوي" أن مسئولي الأهلي يفكرون في عودة عابدين خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وأكد المصدر أن سبب التفكير في قطع إعارة عابدين هي كثرة الإصابات الذي شهدها خط الدفاع خلال الفترة الماضية، حيث تعرض أشرف داري وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح للإصابة، بجانب المستوى الباهت الذي ‏ظهر به يوسف أيمن.

وقال المصدر إنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بخصوص مصير عودة المدافع الشاب للفريق، خاصة إنه يمثل إضافة كبيرة، ورحيله كان من أجل منحه الفرصة للمشاركة بشكل أكبر، قبل العودة للحصول على الفرصة مع الفريق.‏

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