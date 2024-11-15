مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يدرس عودة لاعبه المُعار.. ما التفاصيل؟

01:38 م الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    أحمد عابدين - مدافع فريق 2006
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

يدرس النادي الأهلي إمكانية عودة مدافع الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، أحمد عابدين، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي "لمصراوي" أن مسئولي الأهلي يفكرون في عودة عابدين خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.

وأكد المصدر أن سبب التفكير في قطع إعارة عابدين هي كثرة الإصابات الذي شهدها خط الدفاع خلال الفترة الماضية، حيث تعرض أشرف داري وياسر إبراهيم وخالد عبدالفتاح للإصابة، بجانب المستوى الباهت الذي ‏ظهر به يوسف أيمن.

وقال المصدر إنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بخصوص مصير عودة المدافع الشاب للفريق، خاصة إنه يمثل إضافة كبيرة، ورحيله كان من أجل منحه الفرصة للمشاركة بشكل أكبر، قبل العودة للحصول على الفرصة مع الفريق.‏

اقرأ أيضًا:

"على الأجهزة وسيارة الإسعاف كانت فاضية".. رئيس كفر الشيخ يكشف الحالة الصحية لمحمد شوقي

بعد اشتباكات الملعب.. الاتحاد الأوروبي يقرر معاقبة فرنسا وإسرائيل (صور وفيديو)

أحمد عابدين الأهلي أشرف داري ياسر إبراهيم خالد عبد الفتاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة كاب فيردي

إعلان

إعلان

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري الأمم الأوروبية؟
برودة و3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. طقس الـ48 ساعة المقبلة