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وسام أبو علي يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي

12:20 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    الفلسطيني وسام أبو علي
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 6 صورة
    وسام أبو علي من مران الأهلي
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    وسام أبو علي يحتفل بهدفه في مرمى العين
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كتب- يوسف محمد:

كشف النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تلقيه عروض للرحيل عن المارد الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

وقال أبو علي في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "أي لاعب عندما تسير الأمور معه بشكل جيد يزداد الكلام حوله بشكل كبير".

وأضاف: "لم أتواصل مع أي فرد للرحيل ولم يتحدث مع أحد بشكل شخصي، لن أتحدث في الموضوع كثيراً وانا متواجد في النادي الأهلي".

وتابع: "أتمنى التوفيق من ربنا، ونتوج بكل البطولات القادمة".

واختتم أبو علي تصريحاته قائلاً: "لسه مشوفتش أي حاجة في النادي الأهلي وحلم لي أن أكون متواجد بالنادي".

والجدير بالذكر أن وسام أبو علي انضم إلى النادي الأهلي، في يناير 2024، قادماً من فريق سيريس السويدي.

وسام أبو علي الأهلي أحمد شوبير سيريس السويدي آخر أخبار الأهلي
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