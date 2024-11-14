مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

- -
20:00
مصر - شباب

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا
مصر

مصر

- -
18:00
الجزائر

الجزائر

تصفيات أمم أفريقيا
رواندا

رواندا

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

تصفيات أمم أفريقيا
مدغشقر

مدغشقر

- -
18:00
تونس

تونس

جميع المباريات

إعلان

بينهم تريكة وشيكابالا.. 11 صورة نادرة لنجوم شمال أفريقيا في صغرهم

07:02 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    التونسي يوسف مساكني
  • عرض 11 صورة
    نصير مزراوي في صغره
  • عرض 11 صورة
    محمود شيكابالا قائد الزمالك في صغره
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح في الصغر
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    المغربي حكيم زياش
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد
  • عرض 11 صورة
    أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صغره
  • عرض 11 صورة
    الجزائري رياض محرز في صغره
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة لبعض نجوم كرة القدم في شمال أفريقيا في صغرهم، بينهم لاعبي الأهلي والزمالك.

وظهر في هذه الصور، لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، إضافة إلى لاعب الفريق الحالي إمام عاشور بقميص غزل المحلة.

وكان بين هذه الصور ثنائي الزمالك، محمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو، إضافة إلى هؤلاء اللاعبين، التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل الحالي والزمالك السابق، التونسي يوسف المساكني لاعب العربي القطري، الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، محمد صلاح لاعب ليفربول ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد.

نجوم شمال أفريقيا الزمالك الأهلي أبو تريكة شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"دولارات وجيفيرسون".. مكاسب الزمالك من مهرجان خالد حسين في ليبيا

إعلان

إعلان

خلال عودته من لبنان.. عبد العاطي يصطحب 294 مصريًا من العالقين هناك
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة