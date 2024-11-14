بينهم تريكة وشيكابالا.. 11 صورة نادرة لنجوم شمال أفريقيا في صغرهم

أمنيته وعلاقته بزوجته ووالدته.. كل ما تريده عن تصريحاته إمام عاشور

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور نادرة لبعض نجوم كرة القدم في شمال أفريقيا في صغرهم، بينهم لاعبي الأهلي والزمالك.

وظهر في هذه الصور، لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، إضافة إلى لاعب الفريق الحالي إمام عاشور بقميص غزل المحلة.

وكان بين هذه الصور ثنائي الزمالك، محمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو، إضافة إلى هؤلاء اللاعبين، التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل الحالي والزمالك السابق، التونسي يوسف المساكني لاعب العربي القطري، الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، محمد صلاح لاعب ليفربول ونصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد.