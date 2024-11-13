أول تعليق من رامي عباس على تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

علق رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، موقف محمد صلاح من تجديد تعاقده مع فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وأعاد عباس نشر تغريدة قديمة عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، كتب خلالها: "لمعلوماتك، كل هؤلاء "الصحفيين" الذين يشيرون ضمنًا إلى أن لديهم "معلومات داخلية" حول مستقبل محمد يقدمون إدعاءات، منشورات لا تستند إلى أي شيء على الإطلاق".

وأضاف: "فقط أنقر فوق الزنا، "المصادر القريبة من محمد" غير موجودة، هذا المنشور هو فقط لإخبارك أنهم لا يعرفون".

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول في صيف 2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادٍ، في يناير المقبل.

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