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موعد مباراة مصر القادمة والقناة الناقلة

10:56 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار استعداداًَ للسفر إلى كاب فيردي
  • عرض 11 صورة
    وصول بعثة منتخب مصر إلى المطار
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كتب- نهى خورشيد:

يستعد منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن لخوض مباراة قوية أمام نظيره كاب فيردي ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل الفراعنة المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد تفوقه على كاب فيردي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة، 15 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 2 FR.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، حيث ضمن الفراعنة التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025.

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