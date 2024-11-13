عقب خروجه من قسم الشرطة... أول رد فعل من صلاح محسن بعد أزمة حادث السيارة

"ده تهديد يعني".. تعليق مثير للجدل من لاعب سموحة بعد منشوره عن علي

كتب - يوسف محمد:

لم يعلق صلاح محسن لاعب النادي المصري البورسعيدي، على الأزمة التي تعرض لها اليوم السبت، والتي تتعلق بالتحفظ عليه بسبب ارتكابه حادث سير داخل أحد شوارع القاهرة.

واكتفى صلاح محسن، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دون إصدار أي رد فعل في الأزمة.

وكان صلاح محسن لاعب المصري البورسعيدي، قد أنهى إجراءات التصالح مع سائق حادث القاهرة الجديدة بعد التحفظ عليهما في القسم وتهشم أجزاء من السيارتين.

والجدير بالذكر أن صلاح محسن انضم إلى النادي المصري البورسعيدي، في يناير 2024 قادماً من النادي الأهلي.

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