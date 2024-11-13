بلاغ الزمالك ضد كهربا يناقض موقفه قبل 9 أشهر

بعد الحكم بحبسه 6 أشهر.. أزمات إمام عاشور منذ انتقاله إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

قدم نادي الزمالك بلاغا ضد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، يفيد تضرره من تأخر اللاعب في دفع باقي القسط المتبقي من الغرامة الموقعة عليه، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح الأبيض.

وانتهت أزمة محمود كهربا مع الزمالك، في فبراير الماضي 2024، بالاتفاق على سداد الغرامة، التي تعود إلى صيف 2019، حينما غادر اللاعب النادي وانتقل إلى نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي، ليقرر الأبيض رفع شكوى ضده، مدعيا سريان عقده مع النادي.

ولكن الغريب في الأمر، أن شكوى الزمالك بتأخر سداد القسط، تناقض بيان النادي، الذي صدر في فبراير الماضي (قبل 9 أشهر)، حينها أكد مجلس إدارة النادي في بيان رسمي، إنهاء الملف، بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي.

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بعد الحكم بحبسه 6 أشهر.. أزمات إمام عاشور منذ انتقاله إلى الأهلي