"لا تقلق بشأن ما سيحدث".. عبدالمنعم يوجه رسالة تحفيزية من المسجد

كتبت - نهى خورشيد

وجه محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي الحالي والأهلي الأسبق، رسالة تحفيزية إلى متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عبدالمنعم عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له خلال تواجده بأحد المساجد معلقاً:"صلي، ثم اترك الأمر، لا تقلق بشأن ما سيحدث أو لن يحدث بعد ذلك، فقط ثق بأن الله سيفتح الأبواب الصحيحة في الوقت المناسب".

والجديد بالذكر أن عبدالمنعم انتقل إلى صفوف نيس الفرنسي لمدة أربع مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.