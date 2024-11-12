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بينهم لقاء الأهلي وزد.. عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز

11:27 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

رابطة الأندية المصرية المحترفة

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كتب - محمد القرش:


أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية، طبقا للائحة مسابقة الدوري ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وشهدت العقوبات إيقاف مجدي عبد العاطي مدرب نادي زد مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:


مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش


توقيع عقوبة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكم المباراة.


مباراة زد أف سي والأهلي


إيقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد إف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.


توجيه لفت نظر لمجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد أف سي وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه.


مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي


توقيع عقوبة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 100 ألف جنيه ولفت نظر وذلك بسبب السباب الجماعي للجماهير ضد حكم المباراة.


مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.

عقوبات مباراة الأهلي الأهلي الأهلي ضد ود الأهلي ضد زد عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز
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