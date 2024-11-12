الموت يفجع نجم الزمالك الأسبق

كتب- محمد إبراهيم.

أعلن محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، والبنك الأهلي الحالي، وفاة والدته منذ قليل.

ونشر محمد إبراهيم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لوالدته معها دعاء المتوفي.

وكان محمد إبراهيم انتقل هذا الموسم إلى نادي البنك الأهلي، قادما من نادي سيراميكا كليوباترا.

ويعد محمد إبراهيم من أبناء نادي الزمالك، ورحل عنه منذ سنوات، إلى نادي مصر المقاصة، وبعدها انتقل إلى سيراميكا كليوباترا ومنها إلى البنك الأهلي.

اقرأ أيضا:

بعد تعديل جوميز.. الزمالك يعود للتدريبات قبل المغادرة إلى ليبيا

"جوميز يخطر لجنة الكرة".. قرار بشأن مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك