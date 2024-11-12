"جوميز يخطر لجنة الكرة".. قرار بشأن مستقبل سيف الجزيري مع الزمالك

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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، تطورات أزمة التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق في مواجهة سموحة.

وصرح حازم فتوح وكيل اللاعب خلال الساعات الماضية، أن الجزيري عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولم يوقع على عقود جديدة وسيتم وضع الأمر مع المحامي الخاص به، لتحديد مستقبله، خاصة وأنه لديه عروض من أندية أخرى.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما يحدث حاليا من جانب سيف الجزيري مجرد ضغط بعدما أكد جوميز خروج اللاعب من حساباته في الفترة المقبلة بسبب تخاذله في التدريبات.

أوضح المصدر، أن المدرب البرتغالي أكد للجنة الكرة حاجته لمهاجم سوبر في الفترة المقبلة ولا يتمسك باستمرار اللاعب، وترك الحرية للمجلس في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأتم المصدر، أن اللاعب سيتواجد في المران اليوم بشكل طبيعي، ولكن المشاركة في المباريات في يد جوزيه جوميز.

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