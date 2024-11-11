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سيدات وادي دجلة يلحقن الهزيمة الثانية للزمالك في الدوري

05:26 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

سيدات وادي دجلة

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كتبت - نهى خورشيد

حققت سيدات الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة فوزاً على نظيراتهن في الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثنائية الفريق الدجلاوي في اللقاء عن طريق نهى الصلح، ومنار السيد.

وبهذا الفوز ، يحتل وادي دجلة وصافة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 15 نقطة، بينما يتوقف رصيد الأبيض عند النقطة التاسعة.

والجديد بالذكر أن هزيمة سيدات الأبيض اليوم هي الثانية بعد الخسارة أمام الأهلي في الجولة الأولى بهدفين لهدف.

سيدات وادي دجلة فوز سيدات وادي دجلة علي الزمالك سيدات الزمالك لكرة القدم الدوري المصري الممتاز للسيدات
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