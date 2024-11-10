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أول تعليق رسمي من فاركو بشأن ضم علي معلول

04:51 م الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    علي معلول ومارسيل كولر
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    النجم التونسي علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
  • عرض 9 صورة
    علي معلول
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كتب- محمد خيري:

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بنادي فاركو، موقف النادي السكندري من التفاوض لضم التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال عاطف حنفي، خلال تصريحات إذاعية: "علي معلول لاعب كبير، ووكيله جون إدوارد هو عضو مجلس الإدارة في نادي فاركو، وتحدث معه بشكل شخصي كمجرد فكرة".

وأضاف: "لم يحدث منا كنادي أن تفاوضنا مع معلول، وإن كنا نتمنى أن يحدث ذلك لأنه لاعب كبير وأحد قادة الأهلي".

وتحدث عاطف حنفي عن أداء ونتائج الفريق قائلًا: على مستوى الأداء راضيين، لكن على مستوى النتائج كنا نأمل أكثر من ذلك، وأدينا مباراة جيدة أمام الاتحاد لكن خطأ كلفنا الخسارة".

وأتم تصريحاته: "أدينا مباراة قوية أمام البنك الأهلي أمس لكن كان هناك توتر بسبب نظام الدوري الجديد، وانتهى اللقاء بالتعادل".

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علي معلول الأهلي فاركو عاطف حنفي
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