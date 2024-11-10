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الزمالك ينهي الجدل بشأن ضم بيرسي تاو

10:30 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو وأكرم توفيق
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو لاعب الأهلي
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو 4
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو 3
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدفه مع بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
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    بيرسي تاو
  • عرض 23 صورة
    بيرسي تاو
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة التعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي مع نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في يناير المقبل، وينتقل له مجانا في نهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن الحديث عن تفكير الزمالك في ضم بيرسي تاو خلال الفترة المقبلة عار تماما من الصحة.

وأوضح المصدر، أن ما يتردد في هذا الشأن هو "شغل وكلاء" فقط، خاصة وأن عقد بيرسي تاو مع الأهلي بمبلغ مالي كبير، والزمالك يضع سقف للرواتب خلال الفترة الحالية ولا يتحمل عقود كبيرة.

وأتم المصدر، أن لجنة الكرة تجتمع بشكل مستمر مع جوميز، لتنفيذ طلباته وسيتم تدعيم الصفوف بلاعب أجنبي جديد في الفترة المقبلة، ربما يكون الإنجليزي أوفي إيجاريا.

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