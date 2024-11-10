مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
16:00
إيبسويتش تاون

إيبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
16:00
ليستر سيتي

ليستر سيتي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
18:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
18:30
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"قدم السبت والأحد".. أول تعليق من شقيق حسين الشحات عن الصلح مع الشيبي

12:00 ص الأحد 10 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    الشيبي والشحات
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات والشيبي (1)
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات والشيبي (2)
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات والشيبي (1))
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات والشيبي صلح
  • عرض 8 صورة
    حسين الشحات يصالح الشيبي
  • عرض 8 صورة
    صلح حسين الشحات والشيبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الميموني:

علق محمد الشحات شقيق اللاعب حسين الشحات ووكيله، على صلح بين حسين الشحات والشيبي لاعب بيراميدز.

وقال في مداخلة هاتفية مع أون تايم سبورت: " حسين والشيبي إخوات وفي الأول والأخر هم زمايل واحنا كلنا اخوات وروحنا المغرب كتير بدل المره عشرة، وحسين قدم السبت والحد واحنا كلنا اعتذرنا للاعب وحسين مستغرب انه عمل كده".

وأضاف:" أول ما قولت للشيبي هكلم حسين ونتصالح مع بعض قالي احنا اخوات ورحب بالموضوع والشيبي هنا في بلده مش غريب علينا، إحنا حاولنا نتقابل كذا مرة ومحصلش نصيب، لكن الحمد لله نصيبنا إننا نتقابل مع بعض واتقابلنا اليوم في التكريم الحمد لله".

واختتم: "حسين الشحات هوه لاعب كبير وكل الجمهور بتحبه وهو كان زعلان جدا على الموقف على اللي عمله مع الشيبي والحمد لله تم الصلح بينهم اليوم".

حسين الشحات والشيبي الأهلي بيراميدز حفل ديرجيست صلح الشحات والشيبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد الصلح".. 20 صورة ترصد القصة الكاملة لأزمة حسين الشحات والشيبي

إعلان

إعلان

الإيجار القديم.. كيف تفاعل أطراف القانون الثلاث "الملاك والمستأجر والمشرع" مع حكم الدستورية "التاريخي"؟
وكيل "إسكان النواب" لمجدي الجلاد: 80% من أزمة الإيجار القديم ترتكز بـ3 محافظات
تغطية خاصة| آخر التحركات القانونية بشأن قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية العليا