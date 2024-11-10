كتب- محمد الميموني:

علق محمد الشحات شقيق اللاعب حسين الشحات ووكيله، على صلح بين حسين الشحات والشيبي لاعب بيراميدز.

وقال في مداخلة هاتفية مع أون تايم سبورت: " حسين والشيبي إخوات وفي الأول والأخر هم زمايل واحنا كلنا اخوات وروحنا المغرب كتير بدل المره عشرة، وحسين قدم السبت والحد واحنا كلنا اعتذرنا للاعب وحسين مستغرب انه عمل كده".

وأضاف:" أول ما قولت للشيبي هكلم حسين ونتصالح مع بعض قالي احنا اخوات ورحب بالموضوع والشيبي هنا في بلده مش غريب علينا، إحنا حاولنا نتقابل كذا مرة ومحصلش نصيب، لكن الحمد لله نصيبنا إننا نتقابل مع بعض واتقابلنا اليوم في التكريم الحمد لله".

واختتم: "حسين الشحات هوه لاعب كبير وكل الجمهور بتحبه وهو كان زعلان جدا على الموقف على اللي عمله مع الشيبي والحمد لله تم الصلح بينهم اليوم".