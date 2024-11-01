موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري والقناة الناقلة

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كتب - يوسف لامحمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة على الهواء مباشرة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، يعد هو ثاني أكثر فرق الدوري المصري تتويجاً بلقب البطولة، برصيد 14 لقب.

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