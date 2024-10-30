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دونجا يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد حل الأزمة

09:40 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    دونجا ووالدته
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    لقطات من مشاجرة دونجا
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    لقطات من مشاجرة دونجا
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    لقطات من مشاجرة دونجا
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    لقطات من مشاجرة دونجا
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    نبيل دونجا
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كتبت - نهى خورشيد

وجه نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء، بعد انتهاء أزمة حبسه مع ثنائي الأبيض في الإمارات على هامش مباراة بيراميدز بنصف نهائي السوبر المصري.

وكتب دونجا في ستوري عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام:" الحمد لله .. أولا شكرًا لكل جمهور نادي الزمالك العظيم اللي مهما اتكلم عنهم مش هو فيهم حقهم على وقفتهم ودايما معدن جماهير الزمالك الأصيل بيظهر في المحن قبل الفرح".

وأضاف:"شكرا لزملائي في الفريق شكرًا لمجلس إدارة النادي بالكامل بقيادة كابتن حسين لبيب.. شكرا لكل فرد منهم على موقفهم الرائع الذي أثبت فعلا معنى أن الزمالك هو عائلة واحدة، "ولنا عوده"".

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