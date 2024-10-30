بالمواعيد والقناة.. افتتاح الدوري المصري بمباراتين اليوم الأربعاء

كتب- محمد خيري:

تفتتح مباريات الدوري المصري، لموسم 2024\2025، اليوم الأربعاء، بمواجهتين.

وتقرر أن يلتقي فريق حرس الحدود أمام سموحة، وفي المقابل، يلتقي المصري أمام نظيره طلائع الجيش.

مباراة حرس الحدود وسموحة

تنطلق مباراة حرس الحدود وسموحة في الخامسة عصرا، على ملعب الماكس بالإسكندرية، وسوف تنقل عبر قناة، OnTime Sports.

طلائع الجيش يواجه المصري

وفي المقابل، يلتقي فريق طلائع الجيش أمام نظيره المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء، على استاد السويس، وسوف تنقل المباراة عبر قناة OnTime Sports.

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