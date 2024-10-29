"من أمام بوابة النادي".. رسالة من مشجع أهلاوي لثلاثي الزمالك (فيديو)

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد مشجعي النادي الأهلي، من أمام إحدى بوابات نادي الزمالك.

وقال المشجع في مقطع الفيديو: "اليوم 29 أكتوبر 2024، هنا لتوجيه رسالة تأييد لكابتن عبدالواحد ودونجا وشلبي، وأنا هنا عند بوابة النادي لأنها في ميت عقبة، وأنا رجل أهلاوي وأعيش في ميت عقبة، ونحن هنا عائلة واحدة، شعب واحد".

وأضاف: "وأنا هنا لتأييد ودعم أخواتنا لاعبي الزمالك، نحن هنا نعيش في ميت عقبة أهلاوي وزملكاوي وفيه عائلات الأب أهلاوي والابن زملكاوي والعكس، وأرجو أن تنتهي الأزمة على خير وربنا يصلح والأهلي يكسب النهاردة".

وقررت محكمة أبوظبي الابتدائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حبس ثلاثي الزمالك، لمدة شهر وتوقيع غرامة عليهم قدرها 200 ألف درهم إماراتي لكل لاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال.

دعم وتأيد من اهلاوي عايش في ميت عقبه الي لاعبي الزمالك ..

٢٩..١٠..٢٠٢٤

الساعه ٨ صباحآ

ربنا ينصر الاهلي ويفرحنا كلنا pic.twitter.com/UTqCymkrTS — علي ابو الحديد (@alhdyd_ly) October 29, 2024

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