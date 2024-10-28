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"بعد الاعتذار".. مفاجأة في قائمة الأهلي لمواجهة العين الإماراتي

12:02 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    فريق النادي الأهلي
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    فريق الأهلي
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
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    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
  • عرض 14 صورة
    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
  • عرض 14 صورة
    فريق الأهلي
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    مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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    فريق الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    فريق الأهلي
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة في قائمة النادي الأهلي استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي مساء غدا الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة في كأس الانتركونتنتال.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور :"كولر اختار قائمته لمباراة الثلاثاء، والمفاجأة أنها تضم محمود عبدالمنعم كهربا بعد اعتذاره للجهاز الفني والعفو عنه".

وأوضح: "قائمة الأهلي تضم كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، أشرف داري، كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد، كريم نيدفيد أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، مروان عطية عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي".

وأتم تصريحاته: "سيتواجد في الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، وسام أبوعلي، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا".

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