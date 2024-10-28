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“ينتظر حكم يوم الخميس".. الغندور يكشف أزمة جديد تضرب الزمالك

11:36 ص الإثنين 28 أكتوبر 2024
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    لاعب الزمالك مع المدير الفني للفريق
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن محاولات الزمالك في الوصول إلى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق لتسوية مستحقاته المتأخرة فشلت، خاصةً أن المدرب يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي وباقي عقده كاملاً.

وقال "الغندور" خلال تقديمه برنامجه على قناة المحور: "حاول مسئولو نادي الزمالك الوصول إلى باتشيكو فى الأيام الماضية لتسوية مستحقاته قبل 31 أكتوبر وهو تاريخ الحكم في القضية ولكن لم ينجحوا في الوصول إلى المدرب".

وأتم تصريحاته: "الاتحاد الدولي فيفا قد أصدر قرارا بإلزام الزمالك بدفع 450 ألف دولار لباتشيكو وهو ما رفضه المدرب وتقدم باستئناف على الحكم الصادر وينتظر الحصول على قيمة عقده كاملاً، وهناك حكم جديد يوم الخميس المقبل".

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